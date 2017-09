Cannstatter Volksfest Promi-Alarm auf dem Wasen

Von kap 28. September 2017 - 11:28 Uhr

Am Mittwochabend haben sich unter anderem Ex-VfB-Keeper Timo Hildebrand sowie Promi-Wirt Romulo Kuranyi im Sonja Merz-Festzelt unter die Feiernden gemischt. Für die Stimmung sorgten Schlager-Star Tony Marshall und sein Sohn. Die Bilder gibt es hier.





Stuttgart - Das Cannstatter Volksfest nähert sich der Halbzeit. Seit knapp einer Woche feiern die Besucher ausgelassen auf dem Wasen, sei es am Wochenende oder unter der Woche – die Zelte sind stets gut besucht.

So auch am Mittwochabend, als gleich zwei Events die Wasen-Besucher in die Festzelte zogen. Zum einen wurde im Fürstenbergzelt der „After Work Wasen“ gefeiert, im Sonja Merz-Zelt fand außerdem die Charity-Veranstaltung „Pressenacht – Nacht der Medien 2017“ statt – mit von der Partie waren dort unter anderem der ehemalige VfB-Keeper Timo Hildebrand sowie Promi-Wirt und Kevin-Kuranyi-Bruder Romulo Kuranyi.

Im Sonja Merz-Zelt heizten Tony Marshall und sein Sohn Pascal den Gästen ein.

Wir haben die Bilder der beiden Events – klicken Sie sich durch unsere Fotostrecke!

