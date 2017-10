Cannstatter Volksfest Party-Endspurt auf dem Wasen

Von red 08. Oktober 2017 - 12:17 Uhr

In Stuttgart laufen die letzten Stunden des Cannstatter Volksfestes. Für viele Menschen Grund genug, es auf dem Wasen noch einmal ordentlich krachen zu lassen. Wir haben die Bilder.





70 Bilder ansehen

Stuttgart - Auf dem Cannstatter Wasen läuft das letzte Volksfest-Wochenende. Die Besucher und Partygäste nutzen die Tage, um in geselliger Runde mit Freunden zu feiern und die Festzeit ausklingen zu lassen.

Mehr zum Thema

Egal, ob in Tracht oder ohne (lesen Sie hier die Diskussion) – gefeiert und getanzt wurde allerorts. So zum Beispiel am Samstag im Grandls-Zelt. Hier ließen es sich zahlreiche Menschen bei gutem Essen und kühlem Bier gut gehen und zelebrierten „ihr“ Volksfest.

Wir waren mit der Kamera vor Ort und haben Eindrücke von den Feierlichkeiten im Festzelt gesammelt. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie vom Cannstatter Volksfest!