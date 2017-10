Cannstatter Volksfest Nach Wasen-Besuch mit 4,4 Promille aufgegriffen

Von aks 02. Oktober 2017 - 18:18 Uhr

Die Bilanz vom zweiten Wasenwochenende rund um das Cannstatter Volksfest: Mehrere Diebstähle, rund ein Dutzend Körperverletzungen und etliche Ordnungsstörungen. Foto: dpa

Ein Wasenbesucher wurde am Samstag am Stuttgarter Hauptbahnhof mit 4,4 Promille aufgegriffen und muss die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen – diese und weitere Meldungen in der Polizeibilanz vom zweiten Wasenwochenende.

Stuttgart - Nach dem zweiten Wasenwochenende häufen sich Diebstähle, Körperverletzungen und andere Ordnungswidrigkeiten. Hier gibt es die aktuelle Polizeibilanz der letzten Tage rund um das Cannstatter Volksfest:

Mehr zum Thema

Ein 58-Jähriger wurde nach seinem Wasenbesuch mit 4,4 Promille am Samstagabend gegen 18.20 Uhr im Stuttgarter Hauptbahnhof so auffällig, dass er zur Ausnüchterung die Nacht auf dem Bundespolizeirevier Stuttgart verbringen musste.