Cannstatter Volksfest Erhöhte Sicherheit auf dem Wasen

Von dpa/lsw 21. September 2016 - 12:51 Uhr

Laut Erwartungen sollen 2016 rund vier Millionen Gäste das Cannstatter Volksfest besuchen.Foto: dpa

Der Countdown für das 171. Cannstatter Volksfest läuft. Die Veranstalter erwarten bis zu vier Millionen Besucher und habe über ihre Sicherheitsvorkehrungen informiert.

Stuttgart - Von Freitag an und bis zum 9. Oktober werden bis zu vier Millionen Besucher bei Deutschlands zweitgrößtem Volksfest auf dem Stuttgarter Wasen erwartet, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Die Riesenräder stehen, hunderte Bierbänke sind am Boden verschraubt, die Fahrgeschäfte drehen Proberunden: 330 Schausteller, Festwirte und Marktkauflaute sind bereit für den Ansturm der Feiernden.

Die Besucher werden in diesem Jahr mehr Polizei sehen: An den Zugängen werden doppelt so viele Beamte wie üblich eingesetzt. Zudem liegt die Videoüberwachung erstmals in den Händen der Polizei. Rucksäcke werden kontrolliert. Eine konkrete Anschlagsgefahr gebe es aber nicht.

