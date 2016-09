Cannstatter Volksfest Champagner-Party im Festzelt

Von red 28. September 2016 - 09:54 Uhr

Am Dienstag heizten die Partyteufel den Wasengängern in Schmids Wasen-Alm ein. Gefeiert wurde mit Schampus auf den Bänken.





Stuttgart - Zünftig speisen und feiern – das gehört zu jedem Cannstatter Volksfest. Bislang besuchten rund eine Million Gäste das große Areal am Neckar mit 125 Gastrobetrieben, 148 Schausteller und 59 Marktkaufleute.

Abends geht es vor allem in den Zelten rund – zum Beispiel in Schmids Wasen-Alm. Auch am Dienstag zog es jede Menge Wasengänger in das Partyzelt auf dem Cannstatter Volksfest. Musikalisches Schmankerl waren an diesem Abend die Partyteufel. Die heizten dem Publikum ordentlich ein und das feierte mit Schampus auf den Bänken.

