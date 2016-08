Burger-Test in Stuttgart Wo Bloggern der Burger schmeckt

Von Anja Wasserbäch 30. August 2016 - 13:40 Uhr

Vier Stuttgarter Foodblogger testen die teuren Premium-Burger in der Stadt. Ein Ergebnis der Expertenrunde: die normalpreisigen Burger müssen sich nicht hinter den hochpreisigen Angeboten verstecken.





Stuttgart - Burger gibt es in Stuttgart mittlerweile überall – und in den unterschiedlichsten Preiskategorien. Michael Weh von stuttgarterburger.de hat schon viele gegessen. Jetzt wollte er sich mit Bloggerkollegen von stuttgart-isst.com, 0711-bbq.de und justanotherhero.com an die Premium-Burger wagen. Das heißt, an die Varianten, die mindestens 15 Euro kosten. Damit sind sie doppelt so teuer wie ein Durchschnittsburger in der Stadt. Auf seiner Burgersafari machte das Bloggerquartett im Scholz am Park, im veganen Restaurant Coox & Candy, im Zeppelinos im Steigenberger, im Weber an der Calwer Straße, in der Nachtschicht, Meatery, im Arcotel Camino und Pier 51 in Degerloch Station. Die Ergebnisse sind recht unterschiedlich – wie Geschmäcker eben nun mal sind.

Die Kriterien

Die Blogger gingen nach einheitlichen Testkriterien vor. Wie sind das Patty, also die Fleischscheibe aus Rinderhack, und das Brötchen genannt Bun? Die Toppings (Salat, Tomaten und so weiter) wurden ebenso inspiziert wie die Soßen, die Beilagen, die im Burger-Slang „Sides“ heißen, die Größe des Burgers und natürlich der Preis. Die Restaurants wussten vorab Bescheid und hatten die Tester eingeladen. Die Premium-Burger wurden im Verhältnis zu den Burgern gesetzt, die es zu günstigeren Preisen in Stuttgart gibt. Wenn sie einen Sieger küren müssten, wären sie sich nicht einig. Für Stefan Reith (justanotherhero.com/) ist es der Deluxe Burger aus der Meatery, gefolgt vom Filet-Burger in der Nachtschicht. „Meatery, Pier 51 und Scholz waren für mich herausragend. Ich muss aber ganz klar sagen, dass sich die Normalpreisigen nicht zu verstecken brauchen – vielmehr sind sie gleichauf oder sogar besser“, sagt Rodja Marzschesky (www.0711-bbq.de). Cathrin von stuttgart-isst.com hat drei Favoriten: den Avocado Burger der Meatery, den Augsburger 562 in der Nachtschicht und den Killesburger im Scholz. Wehs Lieblinge sind ähnlich: Killesburger, Deluxe Burger in der Meatery und der Uhlbacher Reh Burger in der Nachtschicht.