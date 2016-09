Brennstoffzellenflugzeug HY4 Erstflug in Stuttgart erfolgreich absolviert

Von red/dpa 29. September 2016 - 11:41 Uhr

Fliegen soll sauberer und leiser werden: Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist am Flughafen Stuttgart geglückt: Das weltweit erste viersitzige Passagierflugzeug mit Brennstoffzellen-Technik hob in Leinfelden-Echterdingen ab.





Stuttgart - Premiere geglückt: Das weltweit erste viersitzige Passagierflugzeug mit Brennstoffzellen-Technik hat am Donnerstag in Stuttgart seinen Erstflug erfolgreich bestritten. Nach einer Platzrunde über dem Landesflughafen kehrte das Hybridflugzeug sicher zum Boden zurück. An Bord waren zwei Testpiloten sowie zwei simulierte Passagiere.

Air-Taxi zwischen Regionalflughäfen

Der futuristische Flieger mit Propeller an einem Mittelteil sowie zwei jeweils zweisitzigen Kabinen etwas links und rechts davon gilt als wichtiger Schritt für die Forschung auf der Weg zu sauberem und leisem Fliegen. Der Elektromotor des Hybridflugzeugs wird im Reiseflug über eine Brennstoffzelle mit Strom versorgt. Beim Start und bei Steigflügen wird eine Hochleistungsbatterie zugeschaltet.

Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt handelte es sich um die Weltpremiere eines viersitzigen Passagierflugzeugs, das allein mit einem Wasserstoffbrennstoffzellen-Batterie-System angetrieben wird. Denkbar sei in einigen Jahren sein Einsatz als Air-Taxi zwischen Regionalflughäfen, sagte Projektleiter Josef Kallo. Die Vision der Forscher für die nächsten 25 Jahre sei die Entwicklung eines 40-sitzigen Fliegers mit einer Reichweite von rund 1000 Kilometern.