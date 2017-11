Braunschweig 14-Jähriger beschwert sich nach Bordellbesuch bei Polizei

Von red/dpa 06. November 2017 - 12:44 Uhr

Ein 14-Jähriger hat in Braunschweig die Polizei gerufen, um sich über eine Prostituierte zu beschweren. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Minderjähriger hat nach einem Bordellbesuch in Braunschweig die Polizei gerufen. Er war mit den erbrachten Leistungen der Prostituierten nicht zufrieden.

Braunschweig - Ein nach dem Besuch einer Prostituierten enttäuschter 14-Jähriger hat in Braunschweig kurzerhand die Polizei gerufen. Der Jugendliche hatte sich als 20-Jähriger ausgegeben und sich über die erbrachten Leistungen der Prostituierten verärgert gezeigt, teilte die Polizei am Montag mit. Im Verlauf des Streits am frühen Sonntagmorgen warf die 53 Jahre alte Frau den jungen Freier aus ihrem Zimmer.

Mehr zum Thema

Minderjähriger zahlte 20 Euro

Die von dem 14-Jährigen zu dem Bordell gerufene Polizei stellte dessen Alter fest und brachte ihn mit Verweis auf das Jugendschutzgesetz für die Heimfahrt zur nächsten Bushaltestelle. Was der junge Mann sich für die von ihm gezahlten 20 Euro erhofft hatte, präzisierte die Polizei nicht.