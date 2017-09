Brand in Gerlingen Feuerwehr rettet Bewohner aus Haus

Von Von Christhard Henning 03. September 2017 - 19:53 Uhr

Feuerwehr-Einsatz im Bergheimer Weg: Eine Küche hat gebrannt Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Heikler Einsatz in Gerlingen: Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zu einem Küchenbrand ausrücken. Mehrere personen mussten vor den Flammen gerettet werden. Über Verletzte ist nichts bekannt.

Gerlingen - In einem Mehrfamilienhaus in Gerlingen hat es am Sonntagnachmittag gebrannt. Die Polizei meldete, im Bergheimer Weg sei eine Küche in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Personen mussten vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr löschte die Flammen und rettete einzelne Bewohner, die vom Feuer eingeschlossen waren beziehungsweise nicht aus eigener Kraft das Haus verlassen konnten. Über Verletzte und die Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt.