Brackenheim Zwölfjähriger rettet Mutter aus brennendem Haus

Von red/dpa/lsw 18. Dezember 2016 - 19:56 Uhr

Ein zwölfjähriger Junge hat in seinem Haus in Brackenheim im Kreis Heilbronn einen Brand bemerkt und seine Mutter geweckt. Beide konnten so den Flammen entkommen.





5 Bilder ansehen

Brackenheim - Ein zwölf2 Jahre alter Junge hat ein Feuer in seinem Haus in Brackenheim (Kreis Heilbronn) bemerkt und seine Mutter geweckt. Beide konnten den Flammen deshalb am Sonntag über ein Fenster entkommen, wie die Polizei mitteilte.

Mehr zum Thema

Der Junge habe bemerkt, dass es nach Rauch roch. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Gebäude brannte vollständig ab und ist unbewohnbar. Der Sachschaden beträgt etwa 150 000 Euro. Mutter und Sohn kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.