Bombendrohung in Heilbronn Polizei löst Kundgebung auf

Von red/jbr 29. August 2016 - 21:45 Uhr

Die Polizei hat nach einer Bombendrohung eine Kundgebung in Heilbronn aufgelöst.Foto: dpa

Von Telefonzellen aus warnt ein anonymer Anrufer am Montagabend vor einer Bombe auf dem Kiliansplatz in Heilbronn. Dort findet eine Kundgebung gegen die türkische Militäroffensive in Syrien statt, die von der Polizei aufgelöst wird.

Heilbronn - Dreimal hat ein anonymer Anrufer am Montagabend den Notruf gewählt und vor einer Bombe auf dem Kiliansplatz in Heilbronn gewarnt. Die Polizei räumte daraufhin den Platz, auf dem der Kurdische Verein Heilbronn eine Demo veranstaltete. Die rund 50 Teilnehmer demonstrierten gegen die Militäroffensive der Türkei gegen Kurden in Syrien. Nachdem der Veranstalter die Kundgebung aufgelöst hatte, räumte die Polizei den Platz und sperrte das Gebiet ab. Nachdem keine Bombe gefunden wurde, gaben die Beamten den Platz wenig später wieder frei.

Der Unbekannte habe Deutsch mit schwäbischem Akzent gesprochen und die Notrufe von Telefonzellen aus abgesetzt. Zunächst rief er um 18.01 Uhr aus einer Telefonzelle in der Bismarckstraße in Höhe des Gebäudes Nummer 15 an. Zwei Minuten später habe er aus einer Telefonzelle vor dem Gebäude Karlstraße 24 und danach von einer Telefonzelle vor der Turmstraße 1 angerufen. In allen Fällen drohte er mit einer Bombe auf dem Kiliansplatz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Passanten, die den Täter gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104-4444 in Verbindung zu setzen. Der Täter könnte nach Polizeiangaben mit einem Fahrrad oder einem Motorrad unterwegs gewesen sein.