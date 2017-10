Böblingen Schlägerei am Bahnhof

Von red 19. Oktober 2017 - 11:35 Uhr

Am Mittwochabend ist es zu einer Schlägerei am Bahnhof in Böblingen gekommen (Symbolbild). Foto: dpa

Zwei Männer geraten am Mittwochabend zunächst in einen verbalen Streit am Bahnhof in Böblingen. Auf einmal geht der Jüngere der beiden auf den Älteren los und schlägt auf ihn ein.

Böblingen - Am Mittwochabend ist es gegen 20 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern am Bahnhof in Böblingen gekommen. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen einem 23-Jährigen und einem 45 Jahre alten Mann zu einer Auseinandersetzung. Nachdem die beiden Männer aus unbekannten Gründen zunächst verbal aneinander geraten waren, ging der Jüngere plötzlich auf den Älteren los und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch kam der 45-Jährige zu Fall und stürzte zu Boden.

Nachdem sich daraufhin sein Kontrahent auf ihn geworfen hatte, konnten eingreifende Zeugen die beiden mutmaßlich betrunkenen Männer voneinander trennen. Die Polizei nahm den 23-Jährigen vorübergehen in Gewahrsam. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.