Böblingen-Hulb Feuer bricht in leerstehendem Möbelmarkt aus

Von red/rmu 01. Juni 2017 - 15:07 Uhr

Großeinsatz für die Böblinger Feuerwehr: Bei Arbeiten auf dem Vordach des leerstehenden Sparkauf-Möbelmarktes in Böblingen-Hulb gerät Dämmmaterial in einer Zwischendecke in Brand.





Böblingen - Bei Schweißarbeiten auf dem Vordach des leerstehenden, ehemaligen Sparkauf-Gebäudes in der Heinkelstraße in Böblingen-Hulb (Kreis Böblingen) ist am Donnerstagmittag ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr berichtet, löste die Brandmeldeanlage um 12.30 Uhr Alarm aus. 27 Fahrzeuge von unterschiedlichen Wehren des Landkreises, darunter auch drei Hubrettungsfahrzeuge, rückten an, um den Brand zu bekämpfen. Das Feuer hatte Dämmmaterial in einer Zwischendecke des Gebäudes in Brand gesetzt. Dichter Qualm breitete sich im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aus. Besonders die Hitze machte den Einsatzkräften, die Atemschutz trugen, zu schaffen.

Da die Löscharbeiten noch andauern, sind die umliegenden Straßen derzeit gesperrt.

50 Fahrzeuge mussten umgeparkt werden

Um genug Platz für die Feuerwehr zu schaffen, mussten zuvor rund 50 Fahrzeuge eines Autohändlers umgeparkt werden, die in der Nähe des Gebäudes standen. Sie wurden nicht beschädigt.

Die Polizei rechnet mit einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Laut der Feuerwehr besteht momentan keine akute Gefahr für die Anwohner. Allerdings sollen sie Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungsanlagen abstellen.

Unterstützt wird die Feuerwehr durch Mitarbeiter des Rettungsdiensts, des Deutschen Rote Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, des Landratsamts und der Stadtverwaltung.