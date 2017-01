Blutsauger-Musical zurück in Stuttgart Sieben Fakten zu „Tanz der Vampire“

Von bpu/Uwe Bogen 26. Januar 2017 - 14:41 Uhr

Das Musical „Tanz der Vampire“ kommt für eine dritte Spielzeit zurück nach Stuttgart ins Stage Palladium Theater.Foto: Stage Entertainment

Das Musical „Tanz der Vampire“ ist zurück in Stuttgart und startet seine dritte Spielzeit. Wir erklären, wie es zu dem Comeback kam, wie lange die Vampire bleiben und wer auf der Bühne steht.

Stuttgart - Am Donnerstag, 26. Januar, startet die dritte Spielzeit des Musicals „Tanz der Vampire“ in Stuttgart (19.30 Uhr im Stage Palladium). Damit kommt eines der erfolgreichsten deutschsprachigen Musicals nach mehrjähriger Pause wieder zurück in die baden-württembergische Landeshauptstadt.

Dieses Mal wird alles ein bisschen kleiner – sowohl das Bühnenbild als auch das Drumherum fallen etwas weniger pompös aus. Das heißt auch: Keine Voraufführungen, keine Medienpremiere und kein roter Teppich. Und Roman Polanski, der seinen gleichnamigen Film vor 50 Jahren gedreht hat, wird diesmal nicht ins SI-Centrum kommen.