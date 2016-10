Blühendes Barock Ludwigsburg Meister Yoda ziert den Riesen-Kürbis

Von Rafael Binkowski 17. Oktober 2016 - 15:53 Uhr

Das Blühende Barock ist am Sonntag aus allen Nähten geplatzt: Vor einer Rekordkulisse hat Larissa Böhrkircher aus Ludwigsburg einen Kürbnis-Schnitz-Wettbewerb gewonnen.





Ludwigsburg - Traumhaftes Wetter am Wochenende im Blühenden Barock: Das goldene Herbstwetter hat Zehntausende zur großen Kürbisausstellung rund um das Schloss gelockt. Gegen Nachmittag haben sich lange Schlangen auf der B 27 bis Patonville gebildet, die Parkplätze auf der Bärenwiese waren gegen Mittag schon überlaufen.

Beim Riesenkürbis-Schnitzfestival auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock Ludwigsburg hat Larissa Böhrkircher aus Ludwigsburg gewonnen. Sie zauberte einen riesengroßen Kürbis-Yoda. Mit Messern und Spachteln gingen die Kürbis-Schnitzkünstler am Sonntag den Riesenkürbissen an den Kragen. Larissa Böhrkircher bearbeitete vor allem die Oberfläche ihres Riesenkürbisses – mit eindrucksvollem Ergebnis: Das Gesicht des Star-Wars-Charakters Yoda ziert das Gewächs und begeisterte die Besucher. So war es auch die Lokalmatadorin, die die meisten Stimmen für sich verbuchen konnte.

Der Weltrekordkürbis (1190,5 Kilogramm) vom vergangenen Wochenende blieb natürlich unangetastet, ebenso wie die anderen Gewächse, die es bei den Wiegemeisterschaften aufs Treppchen geschafft haben. Schon in den vergangenen Jahren konnte man zum Beispiel lebensechte, grimmige Zwerge, riesige Blumenarrangements oder Star Wars’ Jabba the Hutt bestaunen – natürlich allesamt aus Riesenkürbissen. Mit dabei waren viele bekannte und beliebte Kürbis-Künstler aus den vergangenen Jahren des Riesenkürbis-Schnitzfestivals: Larissa Böhrkircher, Galina Faletra, Udo Karkos, Stanislav Buhanov Ilya Filimontsev und Jeroen van de Vlag, der auch die Hubbards der Kürbisausstellung mitgestaltete. Die Besucher der Kürbisausstellung konnten den Künstlern bei Ihrer Arbeit über die Schulter schauen und dabei auch noch tolle Preise gewinnen. Mit den ausgelegten Stimmzetteln konnten sie den besten Schnitzer bestimmen. Der Weltrekord-Kürbis sowie die anderen Sieger der Meisterschaften können bis zum Ende der Kürbisausstellung am 6. November im Blühenden Barock bestaunt werden.