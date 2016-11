Blaulicht Kreis Ludwigsburg Autobahn bei Pleidelsheim: Sieben Autos krachen ineinander

Von red 06. November 2016 - 11:23 Uhr

Unser Blaulicht-Ticker liefert ständig neue Polizeimeldungen aus dem Kreis Ludwigsburg.Foto: dpa

Auf der Autobahn 81 prallen in der Baustelle bei Pleidelsheim sieben Autos ineinander. Sechs Menschen werden dabei am Samstagabend zum Teil schwer verletzt. Diese und weitere Polizeimeldungen aus dem Kreis Ludwigsburg.

Sieben Personenwagen waren gegen 18 Uhr hintereinander auf der A81 von Heilbronn in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Pleidelsheim befuhren sie den linken Fahrstreifen, der dort gerade auf die Gegenfahrbahn verlegt ist. Die Fahrerin des ersten Autos musste vor einem Stauende abbremsen, was der nachfolgende Fahrer nicht rechtzeitig erkannte und von hinten auffuhr. Die vier nachfolgenden Fahrer erkannten die Situation noch rechtzeitig und bremsten ab, ohne dass es zum Unfall kam. Ein siebtes Ende am Ende der Kette fuhr dann mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit von hinten auf und schob alle Fahrzeuge vor sich aufeinander. Der 45-jährige Fahrer des aufgefahrenen Autos wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Seine beiden 34 und 52 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch die drei Mitfahrer in einem der aufeinander geschobenen Autos, zwei Frauen und ein Mann im Alter von jeweils 49 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 90 000 Euro. Der Fahrstreifen, auf welchem der Unfall stattfand, musste voll gesperrt werden. Ebenso zeitweise Teile der Richtungsfahrbahn Heilbronn, da die verunglückten Autos von mehreren Abschleppwagen mit einem Kran über die Fahrbahntrennung hinweg gehoben werden mussten. Hierdurch kam es in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 20.30 Uhr zu langen Staus.