Blaulicht Kreis Ludwigsburg Ludwigsburg: Polizei sucht Vermissten mit Hubschrauber

Von red 21. September 2016 - 09:30 Uhr

In der Nacht auf Mittwoch hat die Polizei in Ludwigsburg bei der Suche nach einem vermissten 49-Jährigen einen Hubschrauber eingesetzt. Der Mann hatte Selbstmordabsichten geäußert, wurde aber wohlauf gefunden.

Ludwigsburg - In der Nacht auf Mittwoch haben Beamte des Polizeireviers Ludwigsburg fieberhaft nach einem 49-Jährigen gefahndet. Der Mann war als vermisst gemeldet worden und soll zuvor gegenüber Angehörigen Selbstmordabsichten geäußert haben. Die Polizei setzte einen Hubschrauber ein, der zwischen 00.30 bis 01.05 Uhr über dem Stadtgebiet kreiste. Zudem waren Streifen der Polizeireviere Ludwigsburg, Marbach und des Kriminaldauerdienstes an der Suche beteiligt. Der Mann wurde gegen 1.20 Uhr von einer Polizeistreife wohlauf in der Ludwigsburger Innenstadt gefunden. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus eingeliefert.