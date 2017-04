Beziehungstat im Rems-Murr-Kreis Mit Molotov-Cocktails bedroht

Von wei 26. April 2017 - 17:01 Uhr

Foto: dpa

Nach Beziehungsproblemen kreuzt ein 35-Jähriger bei seiner Freundin in Urbach auf. Er hat Brandsätze dabei, versucht, ein Feuer zu legen. Als die Polizei eintrifft, flieht er aufs Dach.

Aspach - Die Polizei hat am Dienstagabend einen 35-Jährigen festgenommen, der in Aspach-Rietenau (Rems-Murr-Kreis) versucht haben soll, die Wohnung seiner Freundin anzuzünden. Laut den Ermittlern hatte der Mann die Wohnung der 41-Jährigen gegen 21.30 Uhr betreten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben dem Paar noch ein 45-jähriger Bekannter in der Wohnung. Der 35-Jährige hatte mehrere Molotowcocktails und einer Flasche Spiritus dabei, schlug auf seine Freundin ein und verletzte sie leicht. Dann schüttete er Spiritus aus und zündete diesen an – das Feuer erlosch jedoch wieder von selbst.

Mehr zum Thema

Der Brandstifter flieht aufs Dach und versucht, die Brandsätze zu verstecken

Die 41-jährige Frau hatte über ihr Handy eine Freundin um Hilfe gebeten, die dann die Polizei alarmierte. Als drei Streifenwagen ankamen, floh der Angreifer über einen Balkon auf ein Hausdach und versuchte, mehrere Molotowcocktails zu verstecken. Er konnte danach in der Wohnung seiner Partnerin festgenommen werden. Der 35-Jährige war der Polizei wegen mehrerer Drogendelikte bekannt und stand zur Tatzeit unter Alkoholeinfluss. Wie viel er getrunken hatte, soll nun ein Bluttest zeigen.

Als Motiv für die Tat vermutet die Polizei Beziehungsprobleme zwischen dem 35-Jährigen und der 41-Jährigen. Ermittelt wird nun wegen versuchter, besonders schwerer Brandstiftung – dies ist immer dann der Fall, wenn jemand durch ein gelegtes Feuer andere Menschen in Lebensgefahr bringt. Das Amtsgericht hat inzwischen einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen, er sitzt in Untersuchungshaft.