Betrugsmasche in Stuttgart Falsche Polizisten gehen leer aus

Von Christine Bilger 09. Mai 2017 - 09:09 Uhr

Immer wieder melden Opfer Anrufe von falschen Polizeibeamten, die Geld ergaunern wollen. Am Montag haben es Betrüger wieder mit dieser Masche in Stuttgart probiert. So viele waren es noch nie an einem Tag, sagt ein Polizeisprecher.

Stuttgart - Am Montag meldeten sich 25 Bürger bei der Polizei, weil bei ihnen Betrüger angerufen hatten. Die Anrufer hatten sich als falsche Polizeibeamte ausgegeben. „So viele hatten wir noch nie an einem Tag“, sagt der Polizeisprecher Tobias Tomaszewski. Die gute Nachricht: bei keinem der 25 angerufenen Stuttgarter hatten die Betrüger mit ihrer Masche Erfolg.

Die Anrufe seien überwiegend im nördlichen Bereich Stuttgarts eingegangen, viele im Gebiet rund um den Killesberg. Eine Übersicht wird die Polizei im Laufe des Tages veröffentlichen.

Echte Polizisten fordern nie Geld oder Wertsachen

Bei der Masche der falschen Polizeibeamten geben die Anrufer vor, dass sie aus irgendeinem vorgeschobenen Grund Geld oder Wertsachen ihres Opfers abholen müssen. Mal erzählen sie, die Ermittler hätten Erkenntnisse, dass jemand das Konto des Opfers plündern soll. In diesen Fällen versuchen sie, die Angerufenen dazu zu bewegen, eine große Summe abzuheben und wollen diese abholen. Andere Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgeben, behaupten, es gebe Anzeichen eines bevorstehenden Einbruchs. Sie geben vor, Schmuck und Bargeld in Sicherheit bringen zu wollen.

Egal, wie die Geschichte auch lautet, ein sicheres Anzeichen für einen Betrüger am anderen Ende der Leitung ist es, dass jemand Geld oder Wertsachen ausgehändigt haben möchte. „Das macht die echte Polizei nicht“, sagt ein Polizeisprecher. Wer Verdacht schöpft, sollte sich umgehend bei der Polizei melden.