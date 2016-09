„Bester Freizeitpark weltweit“ Europa-Park in Rust erneut ausgezeichnet

Von red/dpa 11. September 2016 - 14:06 Uhr

Achterbahnfahren ist in Freizeitparks beliebt, der Europa-Park in Rust wurde zum dritten Mal in Folge ausgezeichnet.Foto: dpa

Bereits das dritte Jahr in Folge setzt sich der Europa-Park in Rust gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt durch. Das Familienunternehmen ist der erste und bislang einzige Park in Europa, der diesen Preis erhalten hat.

Rust - Deutschlands größter Freizeitpark, der Europa-Park in Rust bei Freiburg, ist von einer internationalen Expertenjury erneut zum „besten Freizeitpark weltweit“ gekürt worden. Er holte den Titel im dritten Jahr in Folge und setzte sich damit gegen Vergnügungsparks aus der ganzen Welt durch, wie ein Sprecher der Organisatoren nach der Preisverleihung im US-Bundesstaat Ohio am Sonntag sagte. Der Europa-Park ist den Angaben zufolge der erste und bislang einzige Park in Europa, der diesen Preis erhalten hat.

Vergeben wird der undotierte „Golden Ticket Award“ jährlich von der US-Fachzeitschrift „Amusement Today“. Nach Angaben des Weltverbandes der Freizeitindustrie ist er der weltweit bedeutendste Preis der Branche. Begründet wurde die Preisvergabe nach Rust mit dem Angebot für die ganze Familie sowie mit den regelmäßigen Neuheiten. Der Europa-Park zählt nach eigenen Angaben 3600 Mitarbeiter und jährlich 5,5 Millionen Besucher. Er wird als Familienunternehmen geführt.