Beihilfe zum Drogenhandel Ex-VfB-Profi Walter Kelsch muss ins Gefängnis

Von red/dpa 30. November 2017 - 12:16 Uhr

Der ehemalige Profi des VfB Stuttgart, Walter Kelsch, muss ins Gefängnis. (Archivbild) Foto: baumann

Walter Kelsch ist vom Landgericht Landau zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil er seinem Sohn dabei half, einen der bundesweit größten Drogen-Webshops mit Nachschub zu versorgen.

Landau - Wegen Beihilfe zum Drogenhandel im großen Stil ist der ehemalige Fußballprofi des VfB Stuttgart, Walter Kelsch, zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht Landau sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass der 62-Jährige seinem Sohn dabei half, einen der bundesweit größten Drogen-Webshops mit Nachschub zu versorgen. In das Urteil fließt nach Angaben eines Gerichtssprechers eine frühere Verurteilung ein. Die Strafe gegen einen Mitangeklagten wurde nach Angaben des Sprechers ausgesetzt. Diese Möglichkeit sehe das Gesetz unter bestimmten Umständen vor.

Die Ware war nach Darstellung der Ermittler unter dem Schlagwort „Chemical Love“ im Internet und im Darknet verkauft worden, einem abgeschotteten Bereich des Internets. Es war nach Einschätzung der Experten einer der bundesweit größten Drogen-Webshops. Auch Kokain, Haschisch, LSD-Trips und Ecstasy-Pillen sollen verkauft worden sein. Kelsch wurde für schuldig befunden, seinem Sohn, einem der Haupttäter, in einigen Fällen bei der Einfuhr größerer Mengen Drogen aus den Niederlanden sowie bei Verkauf und Versand geholfen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den 62-Jährigen viereinhalb Jahre Haft und für den Mitangeklagten eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung gefordert. Die Verteidiger hatten auf Freispruch plädiert.