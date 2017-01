Bauprojekt in Korntal-Münchingen Die Koroneo-Wohnungen werden bald bezogen

Von Berkan Çakır 17. Januar 2017 - 09:00 Uhr

In Korntal ist die neue Stadtmitte bald fertig gestellt.Foto: Pascal Thiel

Der Wohnkomplex soll den Stadtkern beleben. In diesem Jahr können die Möbelwagen anrollen. Der Projektträger investiert in das Koroneo mehr als 20 Millionen Euro

Korntal-Münchingen - Das Ziel ist fast erreicht: In der neu gestalteten Korntaler Stadtmitte stehen die Arbeiten kurz vor dem Abschluss. Das Herz des 4400 Quadratmeter großen Grundstücks, das den Ortskern lebendiger machen soll, ist das fünfgeschossige Wohn-und Geschäftshaus Koroneo – dessen Name an das Stuttgarter Vorbild Milaneo erinnert.

Mehr zum Thema

Wie der Bürgermeister Joachim Wolf am Sonntag beim Neujahrsempfang angekündigt hat, sollen die insgesamt 55 Wohnungen mit Flächen zwischen 50 und 140 Quadratmetern noch in diesem Jahr fertiggestellt werden – einen Zeitpunkt konkretisierte er aber nicht.

Im November eröffnete ein Edeka

Der Projektträger, die Firma Godel aus Weilimdorf, investiert in das Koroneo mehr als 20 Millionen Euro. Um das Großprojekt zu realisieren, sind unter anderem mehrere Wohnhäuser abgerissen worden, auch ist die Goerdelerstraße samt der zugehörigen Versorgungsleitungen ein Stück nach Osten verlagert werden.

Bereits im November eröffnete im Erdgeschoss des Koroneo ein Edeka-Markt. Mit 1300 Quadratmetern Verkaufsfläche ist der neue Laden zwar größer als der alte, der sich in der Johannes-Daur-Straße befand, dennoch bleibt er deutlich kleiner als andere neue Edeka-Märkte. Die Filiale in Kallenberg hat beispielsweise mit 2200 Quadratmetern eine doppelt so große Fläche, um Waren anzubieten.

Das neue Geschäft in der Korntaler Stadtmitte ist dennoch ein sogenannter Vollsortimenter. Laut Edeka bietet der Laden rund 20 000 Artikel zum Verkauf, neben regionalen und Bio-Erzeugnissen gibt es auch ein größeres veganes Sortiment. Daneben stehen den Kunden mehr Parkplätze als am alten Standort zur Verfügung.

Wolf freut sich über die Neugestaltung

„Nach unserem Kenntnisstand nehmen die Bürgerinnen und Bürger das neu geschaffene Koroneo mit dem dortigen Einzelhandel sehr gut an“, sagt Bürgermeister Wolf. Dadurch sei sichergestellt, „dass der Bürgerschaft auch weiterhin ein Vollsortimenter fußläufig und zentral im Ortsteil Korntal zur Verfügung steht und der Einzelhandel im Ortskern nachhaltig gestärkt wird“. Mit dem Umzug, so hatte Wolf beim Baggerbiss im Jahr 2014 gesagt, wolle die Stadt die Einzelhandelsversorgung „auf Dauer“ sichern, was, so die Hoffnung des Schultes, auch dazu beitrage, die umliegenden Geschäfte zu halten.

Wolf freut sich auch über die Neugestaltung des angrenzenden Geländes zwischen der Goerdeler Straße und der Johannes-Daur-Straße. Hier, am neuen Feuerseeweg, der die beiden Straßen miteinander verbindet, entsteht momentan ein Abenteuerspielplatz für Kinder. Dieser soll laut Wolf im Frühjahr fertiggestellt werden. Zum Abschluss des Großprojekts sollen schließlich die im Moment noch mit Schnee bedeckten Grünflächen bepflanzt werden.