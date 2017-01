Basketball MHP Riesen erreichen Champions-League-Playoffs

Von red/dpa 04. Januar 2017 - 22:25 Uhr

Ludwigsburgs Tekele Cotton (r.) im Zweikampf mit Jevohn Shepherd (Charleroi).Foto: Pressefoto Baumann

Sieg für die MHP Riesen: Gegen das Topteam Spirou Charleroi behielten die Ludwigsburger die Oberhand und sicherten sich den Einzug in die Playoffs.

Ludwigsburg - Die MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Basketball-Champions-League vorzeitig in die Playoffs eingezogen. Am Mittwoch behielt der Bundesligist gegen das belgische Topteam Spirou Charleroi mit 88:66 (48:34) die Oberhand und feierte den achten Sieg im elften Spiel. Mit 15 Punkten war Martin Breunig ein Erfolgsgarant für den Gruppenzweiten.

Drei Spieltage stehen in der Champions League für den baden-württembergischen Club in der Gruppe E noch an. Am kommenden Dienstag sind die Riesen Gast bei AEK Athen. Schon am Samstag bekommen es die Ludwigsburger in heimischer Arena mit dem FC Bayern München zu tun. In der Bundesliga belegt das Team Platz sieben.