Bambi-Verleihung 2017 Die schönsten Abendroben der Promis

Von vu 17. November 2017 - 10:55 Uhr

Am Donnerstag sind in Berlin zum 69. Mal die Bambis verliehen worden. Stars und Sternchen haben sich dazu in extravaganten Abendkleidern präsentiert. Wir haben die schönsten Roben in einer Bildergalerie versammelt.





Berlin - Egal ob Hollywood oder YouTube-Star: Promis, Stars und Sternchen haben sich die 69. Bambi-Verleihung an diesem Donnerstag in Berlin nicht entgehen lassen. Die Frage, wer sich in der schönsten Abendrobe präsentiert, spielte auch dieses Jahr wieder eine wichtige Rolle.

Auf dem roten Teppich hinterließen die Stars allesamt einen bleibenden Eindruck. Ganz vorne mit dabei: Claudia Schiffer in ihrem roten Abendkleid sowie Victoria Swarovski in ihrem mitternachtsblauen Glitzer-Kleid. YouTube-Star Shirin David präsentierte sich in stilvoller roséfarbener Abendrobe und Sängerin Helene Fischer setzte auf viel Beinfreiheit.

Welche Prominente bei den Bambis waren und sich in ihrer schönsten Abendrobe präsentiert haben, sehen Sie in der Bildergalerie.