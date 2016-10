Bahnprojekt OB Kuhn verteidigt S 21: Kein Rückbau

Von Konstantin Schwarz 26. Oktober 2016 - 14:36 Uhr

Im ersten Baufeld des neuen Tiefbahnhofs haben die Betonierarbeiten begonnen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der für das Bahnprojekt zuständige Unterausschuss des Stuttgarter Gemeinderates hat über die Leistungsfähigkeit von Stuttgart 21 und spätere Ausbauoptionen für den Schienenverkehr debattiert.

Stuttgart. - „Stuttgart 21 ist kein Rückbau, sondern gegenüber dem heutigen Kopfbahnhof ein Zuwachs“ – mit dieser Aussage hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen am Mittwoch das 6,5 Milliarden Euro teure Bahnprojekt gegen Angriffe der Gegner verteidigt. Mit dem achtgleisigen Durchgangsbahnhof würden 30 Prozent mehr Taktverkehr möglich, statt 21 würden 30 Züge pro Stunde fahren, in der Spitzenstunde am Morgen wären 49 statt 35 oder 37 Züge möglich.

Was Stadt, Region und Land an Ausbaumaßnahmen für die Schienen-Infrastruktur untersuchten, seien „keine Reparaturmaßnahmen“ für Stuttgart 21. Es gehe um „Erweiterung oder zusätzlichen Ausbau“, so der frühere Projektgegner Kuhn.

40 Minuten Zeitaufwand für die Raumfrage

Der OB hatte auf Antrag der SPD im Gemeinderat zu einer fünfstündigen öffentlichen Informationsveranstaltung für den S-21-Ausschuss des Rates geladen. Dafür hatte Kuhn den kleinsten Sitzungssaal im Rathaus gewählt. Dieser lasse, anderers als der um 20 Plätze größere, eine Tonübertragung ins Foyer zu, begründete der OB diese Entscheidung. Weil 40 Zuhörer keinen Platz fanden und protestierten, wollte er Stühle aufstellen lassen. Seine Büroleiterin Andrea Klett-Einiger musste ihm widersprechen: Das sei wegen der nötigen Fluchtwege nicht möglich. Nach einer Abstimmung zog der Ausschuss doch in den mittleren Sitzungssaal. Die Tonübertragung war auch dort möglich. 40 Minuten hatte diese Raumfrage beansprucht.