Baden-Württemberg Haus brennt ab, Feuerwehrmann verletzt

Von red/lsw 17. Juni 2017 - 19:37 Uhr

Nach einer Explosion ist ein Haus in Sulzfeld in Baden-Württemberg abgebrannt. Das Feuer hatte zum Teil gravierende Folgen.





Sulzfeld - In einem Schuppen in Sulzbach (Kreis Karlsruhe) sind eine Propangasflasche und mehrere Gaskartuschen explodiert - das Feuer griff auf ein Einfamilienhaus über und zerstörte es. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, trug ein Feuerwehrmann bei den Löscharbeiten Verletzungen an den Beinen davon. Der Schaden lag nach ersten Erkenntnissen bei 400 000 Euro.

Hinweise auf Brandstiftung hatte die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Die Bewohner - ein Ehepaar - waren zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause. Wie es zu dem Brand in dem Schuppen und zur Explosion kam, war zunächst unklar. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade eines Nachbarhauses beschädigt.