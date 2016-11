Bad Münstereifel Möhre bringt verlorenen Ehering wieder

Von red/dpa 07. November 2016 - 16:16 Uhr

Diese Möhre brachte einen Ehering ans Tageslicht.Foto: dpa

Wunder scheint es immer wieder zu geben: Ein Mann aus Bad Münstereifel verliert bei der Gartenarbeit seinen Ehering. Auf wundersame Weise findet er ihn Jahre später wieder: mit Hilfe einer Möhre.

Bad Münstereifel - Auf wundersame Art und Weise hat ein betagter Mann in der Eifel nach Jahren seinen verlorenen Ehering gefunden.

Mehr zum Thema

Vor drei Jahren hatte der heute 82-Jährige den Ring verloren, als er Gemüse auf seinem Acker hinter dem Haus aussäte, erzählte eine Tochter der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Drei Jahre später fand der Mann in diesem Herbst bei der Ernte den Ring wieder: Er steckte an einer Möhre fest, die er in diesem Frühjahr ausgesät hatte.