Bad Ditzenbach im Kreis Göppingen Strohballen fangen Feuer – 100.000 Euro Schaden

04. Dezember 2016

Aus bislang unbekannter Ursache haben an einem Stall in Auendorf Strohballen Feuer gefangen. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Im Stall waren Kühe untergebracht.





Bad Ditzenbach - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Sonntag kurz nach Mitternacht mehrere große Strohballen an einem Offenstall in Auendorf, einem Ortsteil von Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen), in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Geislingen, Bad Ditzenbach und Auendorf konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergriffen und die untergestellten Kühe zu Schaden kamen.

Trotzdem entstand an dem Gebäude ein Schaden von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.