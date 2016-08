Baby im Neckar ertrunken Polizei will Mutter befragen

Von red/dpa/lsw 29. August 2016 - 11:32 Uhr

Foto: dpa

Nach dem tragischen Tod eines zehn Monate alten Babys in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis), wollen die Ermittler die Mutter des Kindes befragen. Die Frau versuchte noch, ihr Kind zu retten, konnte aber selbst nicht schwimmen.

Mosbach - Ein zehn Monate altes Baby ist bei Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) im Neckar ertrunken. Nun wollen die Ermittler die Mutter des Kindes befragen. „Es kommt darauf an, ob sie ansprechbar ist“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag in Heilbronn. Die 21-Jährige sei noch im Krankenhaus. Da sie kein deutsch spreche, müsse auch erst ein Dolmetscher organisiert werden.

In den Neckar gefallen

Der kleine Junge war am Freitag in den Neckar gefallen und ertrunken. „Sie hat ihn wohl fallengelassen“, sagte der Sprecher. Die Mutter hatte noch versucht, das Baby zu retten, konnte aber ebenfalls nicht schwimmen.