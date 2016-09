Autogrammstunde in Stuttgart Ein Kuss für VfB-Spieler Kevin Großkreutz

Von red 06. September 2016 - 21:26 Uhr

Kevin Großkreutz zum Anfassen: Der VfB-Spieler hat seine Fans mit einer Autogrammstunde in Stuttgart beglückt. Wir haben die Fotos.





Stuttgart - Ob jung oder alt – geduldig standen die Fans von Kevin Großkreutz an, um ihrem Idol ganz nahe zu sein. In einem Stuttgarter Kaufhaus hat der VfB-Spieler am Dienstagabend seinen Anhängern Autogramme gegeben, auf Trikots unterschrieben und für Selfies posiert.

Dank via Instagram für nette Worte

„Was soll ich sagen?! Ich kann einfach nur den Hut vor den Fans ziehen und mich recht herzlich bedanken“, postete Großkreutz unmittelbar nach der Veranstaltung bei Instagram. „Bin einfach nur baff und danke euch für so viele nette Worte!“, so der 28-Jährige weiter.

Ein von Kevin (@fischkreutz) gepostetes Foto am 6. Sep 2016 um 11:45 Uhr

In unserer Fotostrecke gibt es die Bilder der Autogrammstunde mit Kevin Großkreutz.