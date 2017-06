Autofahrer in Freiburg 92-Jähriger fährt mit verbundenem Auge in Haltestelle

Von red/dpa/lsw 22. Juni 2017 - 08:00 Uhr

In Freiburg ist ein 92-Jähriger mit seinem Auto in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren. Ein Jugendlicher wurde verletzt. Foto: dpa

Ein 92 Jahre alter Autofahrer hat versucht, mit seinem Auto aus einer Hofeinfahrt auszuparken und ist in eine Straßenbahnhaltestelle gekracht. Ein Jugendlicher wurde verletzt.

Freiburg - Ein 92-Jähriger ist in Freiburg mit seinem Wagen rückwärts in das Häuschen einer Straßenbahnhaltestelle gefahren und hat einen Jugendlichen verletzt.

Mehr zum Thema

Der Autofahrer hatte am Mittwochabend versucht aus einer Hofeinfahrt auszuparken und fuhr in die Rückwand der Häuschens, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Scheibe der Haltestelle platzte. Ein 13-Jähriger, der dort wartete, erlitt eine Schnittwunde an der Wade und kam in ein Krankenhaus.

Ein Auge des 92-Jährigen war laut Polizei aus medizinischen Gründen verbunden, daher war seine Sicht eingeschränkt. Der Führerschein des 92-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Freiburg einbehalten.