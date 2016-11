Autodiebstahl in Stuttgart Bei Probefahrt Luxusauto gestohlen

Von Christine Bilger 04. November 2016 - 18:29 Uhr

Ein dreistes Diebespaar nutzt eine Probefahrt, um ein Auto zu stehlen.Foto: dpa

Ein Diebespaar stiehlt einen teuren Mercedes, den der Besitzer im Internet zum Verkauf angeboten hat.

Stuttgart - Ein Diebespärchen hat am Donnerstag mit einem perfiden Trick einen teuren Mercedes AMG gestohlen. Sie meldeten sich zu einer Probefahrt an. Unterwegs nutzten sie einen kurzen Stopp, um mit dem Auto abzuhauen. Sie erbeuteten einen Mercedes C 63 AMG, den der Besitzer für 38 000 Euro angeboten hatte.

Die angeblichen Kaufinteressenten hatten sich auf ein Inserat gemeldet, das ein 28-jähriger Stuttgarter ins Internet gesetzt hatte. Sie vereinbarten für Donnerstagnachmittag einen Termin zur Probefahrt mit dem Verkäufer. Beim Vorgespräch hatten sich die beiden, die nur sehr wenig Deutsch gesprochen haben sollen, als Ungarn ausgegeben, berichtet die Polizei. Am Anfang der Probefahrt übernahm der Fahrzeugbesitzer das Steuer. Im Hallschlag bat der vermeintliche Interessent, auch mal fahren zu dürfen. Der 28-Jährige willigte ein, stieg aus und ließ den Schlüssel im Fahrzeug. Noch bevor er die Beifahrertür erreicht hatte, startete der Mann den teuren Wagen und fuhr davon.

Die angeblichen Interessenten nutzen den Fahrerwechsel und fahren davon

Das Fahrzeug ist weiß und hatte zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen S-GU 68. Der bestohlene Mann konnte das Pärchen beschreiben. Seinen Angaben zufolge war der Mann etwa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß und von muskulöser Statur. Er trug eine Jeanshose und eine schwarze Lederjacke. Laut dem Opfer sahen die Haare des Mannes so aus, als seien sie getönt worden. Sie waren kurz und braun. Die Frau soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 1,65 Meter groß sein. Sie ist schlank, trug einen kurzen Rock und eine schwarze Jacke. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die das Auto gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 89 90-57 78 zu melden.

Der Trick, bei einer Probefahrt ein Fahrzeug zu entwenden, kommt öfters vor. So hatten zum Beispiel im April in Ludwigsburg zwei Männer einem ebenfalls privaten Anbieter zunächst ihr Interesse an seinem Fahrzeug vorgegaukelt. Sie gingen allerdings brutaler vor: Die Männer zwangen den 30-jährigen Fahrzeughalter mit Gewalt zum Aussteigen und flüchteten dann mit seinem Auto.

Die Flucht eines Mannes, der ebenfalls bei einer Probefahrt ein Auto entwendet hatte, endete im September 2015 in Ludwigsburg: Er setzte das Auto im Stadtteil Pflugfelden gegen einen Baum. Der Wagen war einer Polizeistreife auf einem Parkplatz an der Autobahn aufgefallen. Als sie ihn kontrollieren wollten, raste der Fahrer davon. Als das Auto schrottreif war und die Polizei ihn festnahm, kam ans Licht, dass er den Wagen fünf Wochen zuvor nach der Testfahrt nicht zurückgebracht hatte.