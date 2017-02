Auf Instagram Lady Gaga wehrt sich gegen Kritik an ihrer Figur

Von red/dpa 08. Februar 2017 - 17:22 Uhr

Wehrt sich gegen ihre Kritiker: US-Popsängerin Lady Gaga.Foto: AP

Nach Lady Gagas Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow machten sich einige Internetnutzer über ihren Bauchansatz lustig. Das will die US-Popsängerin nicht einfach hinnehmen.

New York - US-Popsängerin Lady Gaga hat sich gegen Kritik an ihrem Aussehen bei der Super-Bowl-Halbzeitshow gewehrt. „Ich bin stolz auf meinen Körper und ihr solltet auf euren auch stolz sein“, erklärte Lady Gaga am Dienstagabend (Ortszeit) bei Instagram. Zu ihrem Post stellte sie ein Foto, auf dem sie mit nacktem Bauch zu sehen ist.

In einer Bildunterschrift schrieb sie: „Ich könnte euch eine Million Gründe nennen, weshalb ihr auf niemanden oder nichts eingehen müsst, um Erfolg zu haben. Seid ihr selbst und seid unnachgiebig ihr selbst. Das ist das Zeug, aus dem Champions gemacht sind.“

Lady Gaga war am Sonntag in der Halbzeitshow des Finales der amerikanischen Football-Liga NFL in Houston auftreten. Insgesamt bekam sie für ihren Auftritt gute Kritiken. Einige Internetnutzer machten sich aber darüber lustig, dass bei ihr ein Bauchansatz zu sehen gewesen sei. Mehr als 117 Millionen Menschen hatten sich ihre energiegeladene Show angesehen.