46-Jährige setzt sich durch Aufsichtsrat kürt Arina Freitag zur Flughafenchefin

Aufsichtsrat kürt Arina Freitag zur Flughafenchefin

04. April 2017

Das neue Führungsduo am Flughafen Stuttgart: Arina Freitag und Walter Schoefer, der jetzt Sprecher der Geschäftsführung wirdFoto: Flughafen Stuttgart GmbH

Jetzt ist es amtlich: Am Flughafen Stuttgart wird es bald eine Chefin geben. Der Aufsichtsrat hat erwartungsgemäß die derzeitige Bahnmanagerin Arina Freitag gewählt. Sie wird Co-Geschäftsführerin neben Walter Schoefer.

Stuttgart - Der Flughafen Stuttgart wird in den nächsten Jahren von einem gemischten Doppel geführt werden. Am Dienstagabend hat der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft erwartungsgemäß die derzeitige Bahnmanagerin Arina Freitag zur Nachfolgerin des Geschäftsführers Georg Fundel (63) gewählt, der am Monatsende in den Ruhestand gehen wird. Das erfolgte einstimmig. Arina Freitag, seit rund eineinhalb Jahren bei der DB Netz AG und zuvor längere Zeit für den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport tätig, wird zusammen mit Geschäftsführer Walter Schoefer die Geschicke der Flughafen Stuttgart GmbH lenken. Schoefer soll auf Beschluss des Aufsichtsrats aber bis zu seinem Ausscheiden als Sprecher der Geschäftsführung fungieren. Sein Vertrag läuft turnusmäßig 2019 ab, dann wird Schoefer 63 Jahre alt sein.

Die 46-Jährige Arina Freitag war von der Personalkommission des Aufsichtsrats unter Leitung von Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) aus ursprünglich 150 in Frage kommenden Personen ausgewählt und empfohlen worden. Der Aufsichtsrat, dem Landesverkehrsminister Winfried Hermann von den Grünen vorsitzt und dem weitere Politiker der Grünen und der CDU sowie Arbeitnehmervertreter angehören, folgte dieser Empfehlung. Die Pressestelle der Flughafengesellschaft verbreitete die Nachricht von Arina Freitags Wahl am Dienstag, gegen 19.45 Uhr.

Der Termin des Dienstbeginns ist noch offen

Wann die neue Chefin ihren Platz in Fundels altem Büro einnehmen wird, stehe noch nicht fest, sagte Flughafensprecher Johannes Schumm. Georg Fundel war seit August 1996 Geschäftsführer und für die Bereiche Verkehr, Controlling und Finanzen verantwortlich, die jetzt von Arina Freitag übernommen werden. Die Zuständigkeit für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit allerdings geht von Fundel an Schoefer über, der weiterhin für die nichtfliegerischen Bereiche wie den Handel und das Parken, für die Immobilien, für die Verkehrsinfrastruktur sowie für das Personalwesen verantwortlich zeichnet.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann äußerte Freude, dass sich diese „kompetente Bewerberin unter zahlreichen hochkarätigen Mitbewerbern durchsetzen konnte“. Sie bringe große Erfahrung aus ihrer langjährigen Tätigkeit beim Frankfurter Flughafen mit, wo sie das Controlling leitete, für Flughafenentgelte und für die Preisstrategie verantwortlich war, außerdem Vertreterin von Fraport in internationalen Gremien der Luftfahrtbranche war. Zusätzlich kenne sie sich auch beim Thema Schienenverkehr aus, hob Hermann hervor. OB Kuhn sprach von einer „guten Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung des Flughafens“.

Fundel wird am 28. April verabschiedet

Längst geklärt ist, wie das Land Baden-Württemberg als 65-prozentiger Gesellschafter des Flughafens und die Landeshauptstadt als 35-prozentige Gesellschafterin Fundel nach seinen fast 21 Jahren auf der Chefetage verabschieden werden. Das wird Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Nachmittag des 28. April im Foyer der Staatsgalerie übernehmen. Die FSG hat dazu selbst Vertreter des öffentlichen Lebens und Ehrengäste eingeladen. Der 28. April ist der letzte Arbeitstag in diesem Monat – und für den Flughafenchef Fundel. Unmittelbar danach will der Hobbyradsportler zu einer großen Fahrt aufbrechen, die ihn nach Sizilien bringen soll.