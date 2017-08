Atomwaffen-Streit Trump droht Nordkorea mit „Feuer, Wut und Macht“

Von red/dpa/AP 08. August 2017 - 22:22 Uhr

Donald Trump will Drohungen von Nordkorea mit „Feuer, Wut und Macht“ begegnen. Foto: AP

Im Streit mit Nordkorea verschärft die US-Regierung den Ton. Donald Trump kündigte an, auf weitere Drohungen mit militärischer Gewalt zu antworten.

Washington - US-Präsident Donald Trump hat im Streit mit Nordkorea der Führung in Pjöngjang indirekt militärische Gewalt angedroht. Wenn Nordkorea seine Drohungen fortsetze, werde diesen „begegnet mit Feuer, Wut und Macht, wie die Welt es so noch nicht gesehen hat“, sagte Trump am Dienstag.

Zuvor war bekannt geworden, dass Nordkorea auf dem Weg zur vollwertigen Atommacht weitergekommen ist. In einem Dokument des japanischen Verteidigungsministeriums und einem US-Medienbericht war am Dienstag zu lesen, dass Nordkorea erfolgreich einen Miniatur-Atomsprengkopf hergestellt haben könnte, der in die Raketen des Landes passe. Das wäre eine wichtige Entwicklung bei dem Versuch Nordkoreas, zu einer richtigen Atommacht zu werden.

Die Unruhe der US-Regierung wegen der Atomziele des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat zugenommen, nachdem Nordkorea im Juli zwei ballistische Interkontinentalraketentests vornahm. Außerdem hatte der UN-Sicherheitsrat weitere Sanktionen gegen Nordkorea verhängt. Pjöngjang hatte für diesen Schritt mit Vergeltung gedroht.