Apple-Store in Sindelfingen Die ersten iPhone X-Fans sind schon da

Von rmu 02. November 2017 - 13:32 Uhr

Das iPhone X wird von Freitag an verkauft. Foto: AP

Am Freitag beginnt auch im Sindelfinger Breuningerland der Verkauf des neuen iPhone X. Die ersten Fans waren bereits am Donnerstag vor Ort.

Böblingen - Freitag, 3. November 2017 – diesen Termin dürften sich viele Apple-Fans rot im Kalender angestrichen haben, denn dann startet der Verkauf des neuen iPhone X. Experten rechnen mit einem größeren Andrang als beim Verkaufsstart des iPhone 8 im September, bei dem sich pünktlich um 8 Uhr morgens nur rund 25 Kunden ins Breuningerland in Sindelfingen (Kreis Böblingen) verirrt hatten. Auch die in früheren Jahren obligatorischen Fans, die teilweise schon seit dem Vorabend vor den Apple Stores campten, ließen sich im September nicht sehen.

Dieses Mal könnte das anders werden, denn tatsächlich reihten sich beispielsweise in Berlin und Oberhausen bereits am Donnerstagmittag die ersten Kunden in die Warteschlangen vor den Apple Stores ein.

Angekommen am Centro, scheinbar noch kein anderer da, schade. T - 39 Stunden #iPhoneX pic.twitter.com/DIBxxThs3V— Natureone (@Nature_One) 1. November 2017

Im Sindelfinger Breuningerland, in dem sich die einzige Apple-Filiale in Baden-Württemberg befindet, registrierte das Centermanagement ebenfalls bereits die ersten Apple-Fans.

Um auch bei großem Andrang für Ordnung zu sorgen, werde am Freitagmorgen ein Sicherheitsdienst vor Ort sein, teilt das Sindelfinger Centermanagement mit. Außerdem sollen wieder spezielle Wartezonen für Kunden eingerichtet werden. Diese können am Freitag übrigens bereits um 8 Uhr in den Apple Store strömen, normalerweise öffnet das Einkaufszentrum erst um 10 Uhr seine Pforten.