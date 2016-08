Anti-Drohnen-Demo bei Africom in Stuttgart Friedenskonzert verursacht Staus

Von Christine Bilger 29. August 2016 - 09:29 Uhr

Protest gegen Drohnen: Musiker blockieren die Eingänge der Möhringer US-Kaserne.Foto: Lebenslaute

Wegen einer Demo vor den Toren der Kelley-Baracks ist es am Montagmorgen zu Verkehrsbehinderungen in Stuttgart gekommen. Die Polizei sperrte die Plieninger Straße.

Stuttgart - Mit Konzerten an den Eingängen der Kelley-Barracks in Stuttgart-Möhringen protestiert die Aktion Lebenslaute gegen den Einsatz von Drohnen in Kriegsgebieten. Da sie auch Tore blockierten, an denen die Veranstaltung nicht angemeldet war, wurde ein Teil der Blockaden geräumt. Angemeldet waren rund 300 Musiker, es kamen laut der Polizei und dem Veranstalter rund 80.

Musiker wollen der Polizei zuvorkommen

„Wir haben unter anderem Basshorn, Trompeten, Fagott und Sänger hier“, schilderte der Sprecher der Gruppe. Man sei bewusst früher angereist. „Das machen wir immer so. Wenn wir erst um 10 Uhr gekommen wären, wie das Konzert angekündigt ist, hätte die Polizei die Situation besser im Griff gehabt“, fügte der Lebenslaute-Sprecher hinzu. Das sei Teil des Konzepts: „Wir setzen auf zivilen Ungehorsam und nehmen für unsere Ziele auch Gerichtsverfahren in Kauf.“ Durch das frühe Erscheinen sei es gelungen, alle Eingangstore der US-Kommandozentrale Africom zu blockieren, und nicht nur vor dem Haupttor zu demonstrieren.

Die Polizei sperrte die Plieninger Straße. „Sonst ist alles frei“, sagte ein Polizeisprecher. Die hinter dem Gelände vorbeiführende Ohnholdstraße sei nicht gesperrt gewesen, „der Verkehr wurde dort geregelt vorbeigelassen“.

Blockaden werden geräumt

Die Stadt löste die Versammlungen an den Nebentoren gegen 8.30 Uhr auf. Die Polizei forderte die musikalischen Aktivisten über Lautsprecher auf, zu gehen. Sie weigerten sich. „Auch das ist Teil unseres zivilen Ungehorsams“, sagte der Sprecher. Die Polizei habe gegen 9 Uhr begonnen, die Blockaden aufzulösen und zu räumen.

Die Aktion Lebenslaute hat im Jahr 2014 den Aachener Friedenspreis erhalten. Die Musiker haben unter anderem schon in Mutlangen, Gorleben und vor dem Bundesinnenministerium protestiert.