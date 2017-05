Anstoßzeiten in der 1. Bundesliga Das ändert sich für den VfB

Von red/dpa 10. Mai 2017 - 10:47 Uhr

Auch in der kommenden Saison könnten VfB-Fans am Montagabend ins Stadion strömen. Mit der neuen Spielzeit werden fünf Partien der Fußball-Bundesliga montags um 20.30 Uhr ausgetragen.Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart steht kurz vor dem Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga. Dort gibt es ab der kommenden Saison neue Anstoßzeiten. Auf diese Spielzeiten müssen sich die Fans einstellen.

Berlin - Auf Fußball-Fans kommen in der nächsten Saison beim Bundesliga-Spielplan Änderungen zu. In der Spielzeit 2017/18 gibt es nämlich zwei neue Anstoßzeiten: Über die Saison verteilt werden jeweils fünf Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr sowie montags um 20.30 Uhr stattfinden. Ansonsten bleibt es bei den gewohnten Zeiten am Freitag (20.30 Uhr), Samstag (15.30 und 18.30 Uhr) sowie am Sonntag (15.30 und 17.30 Uhr). Die neue Saison beginnt am 18. August mit einem Freitagsspiel. Der letzte Spieltag wird komplett am 12. Mai 2018 ausgetragen.