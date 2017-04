Gläubiger entscheiden sich in Fellbach Zwei Angebote für insolventen Gewa-Tower

Von Hans-Dieter Wolz 11. April 2017 - 12:49 Uhr

Zwei Angebote von Investoren liegen den Anleihegläubigern zur Entscheidung vor, den Gewa-Tower in Fellbach fertigzubauen.Foto: Patricia Sigerist

Beim Gewa-Tower stehen die Zeichen auf Weiterbau. Zwei Angebote von Investoren, den unfertigen und mit einem Baustopp belegten Turm in Fellbach zu übernehmen und zu Ende zu bauen, liegen dem vorläufigen Insolvenzverwalter vor. Die Anleihegläubiger beschließen in einer Versammlung am 25. April.

Fellbach - Die Chance, dass Deutschlands dritthöchstes Wohnhaus tatsächlich noch fertiggebaut wird, ist deutlich gestiegen:

sowohl in den verkauften unteren, als auch in den noch unverkauften oberen Stockwerken, ist jetzt sehr wahrscheinlich geworden. Überraschend stehen in der nun terminierten Versammlung der Anleihegläubiger gleich zwei Lösungsvorschläge für den unfertigen und vom Baustopp betroffenen Fellbacher Wohnturm, den Gewa-Tower, auf der Tagesordnung. Die Gläubiger müssen also nicht – womöglich zähneknirschend – ein einziges Übernahmeangebot akzeptieren. Welches von beiden ihnen günstiger erscheint, um den im Rohbau stehenden, 107 Meter hohen Turm zu übernehmen und fertig zu bauen, können sie wählen.

Die Rödl Treuhand Hamburg GmbH Steuerberatungsgesellschaft, die für die Anleihe als Treuhänder und Vertreter der Gläubiger festgelegt worden ist, teilt in einem Einladungsschreiben zur Anleihegläubigerversammlung mit, „dass die Gespräche und Verhandlungen mit den Investoren und dem Generalunternehmer soweit abgeschlossen sind und uns zwei Angebote zur Übernahme des Gewa-Projektes vorliegen.“

Der vorläufige Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Kanzlei Pluta Rechtsanwälte in Stuttgart wird die beiden Absichtserklärungen am Dienstag, 25. April, 13 Uhr in der Schwabenlandhalle in Fellbach den Anleihegläubigern vorstellen. Die Rödl Treuhand stellt sich zu beiden Übernahmeangeboten – Bananyarli spricht jeweils von einem „Letter of intent“ – neutral und spricht daher keine Empfehlung aus.

Beschlüsse zur Verwertung des Towers stehen auf der Tagesordnung

An diesem Tag stehen ausdrücklich nicht nur die Informationen, sondern auch die Beschlussfassung auf der Tagesordnung, nachdem der Tower-Architekt Jörg Wolf als Sachverständiger seine Einschätzung der Übernahmeangebote gegeben hat. Unter dem Tagesordnungspunkt „Beschlussfassung“ steht die Ermächtigung der Rödl Treuhand, den Tower gemäß einem der beiden Angebote zu verwerten, zur Abstimmung. Auch eine Verwertungsvereinbarung zwischen der Rödl Treuhand und dem vorläufigen Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli ist ausgearbeitet worden. Die Treuhändergesellschaft empfiehlt die Annahme mit dem Hinweis, dass „es sich um eine angemessene und übliche Vergütung handelt, mit der alle Verfahrenskosten gedeckt sind.“

Das dritthöchste Wohnhaus in Fellbach leidet unter Zahlungsschwierigkeiten

Die Gewa 5 to 1 GmbH & Co. KG hatte in Fellbach in herausragender Architektur auf 34 Etagen 66 exklusive Wohnungen mit fantastischer Aussicht in Remstal errichten wollen. Hinzu kommt ein Business-Hotel mit 123 Zimmern in der Umrandungsbebauung des Towers, das inzwischen an einen privaten Investor verkauft worden ist. Die gesamte Investition wurde bei Baubeginn auf 61,5 Millionen Euro beziffert. Zur Finanzierung des Bauprojekts hatte die Projektgesellschaft eine erstrangig besicherte Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Millionen Euro, einem Festzins von 6,5 Prozent, einer Laufzeit von vier Jahren und einem BBB Investment Grade Rating von Creditreform begeben.

Wegen Zahlungsschwierigkeiten der Gewa hatte der Generalunternehmer, die Baresel GmbH, am 11. November vergangenen Jahres einen Baustopp verhängt. Der schleppende Verkauf vor allem der teuren Wohungen in den oberen Geschossen hat die Finanzklemme verursacht. Nachdem sich die Finanzierungsschwierigkeiten nicht beheben ließen und die Gewa und der Bauträger sich nicht einigten, kündigte die Projektgesellschaft am 18. November einen Insolvenzantrag an, der am 21. November beim Amtsgericht Esslingen tatsächlich gestellt wurde. Das Gericht setzte den Rechtsanwalt und Insolvenzspezialisten Ilkin Bananyarli kurz danach als vorläufigen Insolvenzverwalter ein.

Versammlung der Anleihegläubiger unter Ausschluss der Öffentlichkeit

An der entscheidenden Versammlung sind nur Anleihegläubiger und der Vertreter zur Teilnahme berechtigt. Sie müssen sich durch einen sogenannten Sperrvermerk von ihrem Finanzinstitut den Besitz des Wertpapiers bescheinigen lassen und dürfen dann die Anteile bis zum 25. April nicht mehr verkaufen. Alle Teilnehmer müssen sich vor der Versammlung ausweisen.