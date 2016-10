Angriff in Freiburg Schläger prügeln 51-Jährigen zu Tode

Von red/dpa 21. Oktober 2016 - 07:24 Uhr

In Freiburg wurde ein 51-Jähriger verprügelt, später starb er an seinen Verletzungen.Foto: dpa

Ein 51 Jahre alter Mann wurde in Freiburg attackiert, als er öffentlich in der Nähe einer Kirche uriniert hatte. Der Mann ging nicht zum Arzt und erzählte lediglich seinem Sohn von dem Vorfall. Noch am selben Tag starb der 51-Jährige.

Freiburg - Einen Wildpinkler haben Schläger nach Angaben der Polizei in Freiburg zu Tode geprügelt. Nach einem tödlichen Angriff auf einen 51 Jahre alten Mann suchen die Fahnder vier Männer. Zwischen ihnen und dem Opfer habe es vergangene Woche einen Streit gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wenig später starb der Mann an den Folgen der Schläge. Dies habe die Obduktion der Leiche ergeben. Auslöser des Streits war demnach, dass der 51-Jährige öffentlich in der Nähe einer Kirche uriniert hatte. Daraufhin hätten ihn die Männer zunächst beleidigt und dann attackiert.

Mehr zum Thema

Einen Arzt oder die Polizei hatte den Angaben zufolge damals niemand verständigt, auch das Opfer nicht. Es erzählte wenig später seinem Sohn von dem Vorfall, noch am gleichen Tag starb der Mann. Der Sohn ging schließlich zur Polizei, die eine Obduktion der Leiche in die Wege leitete. Diese zeigte nun, dass der 51-Jährige an den Folgen des körperlichen Übergriffs starb. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge.