Amtseinführung von Donald Trump Broadway-Sängerin Holliday sagt Auftritt ab

Von red/dpa 14. Januar 2017 - 21:58 Uhr

Eigentlich sollte sie bei Trumps Amtseinführung singen, doch Jennifer Holliday hat ihren Auftritt wieder abgesagt.Foto: AP

Die Broadway-Sängerin Jennifer Holliday hat nach scharfer Kritik ihren Auftritt bei einem Konzert während der Feierlichkeiten zur Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump wieder abgesagt.

New York - Die Broadway-Sängerin Jennifer Holliday (56) hat nach scharfer Kritik ihren Auftritt bei einem Konzert während der Feierlichkeiten zur Amtseinführung des kommenden US-Präsidenten Donald Trump wieder abgesagt.

Ihr sei ein „Fehler in der Beurteilung“ unterlaufen, teilte Holliday am Samstag in einem offenen Brief an das Online-Magazin „The Wrap“ mit. Holliday, die seit mehr als 30 Jahren am Broadway auftritt und auch schon mehrere Alben veröffentlicht hat, hatte zunächst bei einem Konzert vor der eigentlichen Amtseinführung am Freitag in Washington auftreten wollen.

Anfang dieser Woche hatte auch der Musiker Moby dem designierten US-Präsidenten abgesagt.