Am Wochenende in Markgröningen Musikfest: Gastband aus Italien spielt

Von bin 16. August 2017 - 16:01 Uhr

Immer ein Ereignis: Das Musikfest in Markgröningen. Foto: Archiv

Eine Woche vor dem Schäferlauf steigt in Markgröningen traditionell das große internationale Musikfest. Diesmal zu Gast: Die Banda Monte Grappa aus Italien.

Markgröningen - Es ist immer eine Woche vor dem großen Schäferlauf-Event: Das Internationale Musikfest in Markgröningen, das am kommenden Wochenende von Freitag, 18. August bis Montag, 21. August gefeiert wird. Charakteristisch für das Spektakel ist der internationale Austausch – so kommen viele Musikgruppen aus ganz Europa seit vielen Jahren nach Markgrönigen. „Wer einmal hier war, kommt immer wieder“, sagt auch der Bürgermeister Rudolf Kürner, der bereits in den 90er Jahren im Gegenzug zum Besuch einer tschechischen Band in deren Heimatland eingeladen wurde.

Als Gastkapellen treten in diesem Jahr die Banda „Monte Grappa“ aus Italien auf. Sie verbindet mit dem Musikverein Stadtkapelle Markgröningen, dem Veranstalter des Festes, eine langjährige Freundschaft. Zudem sind auch der Musikverein Unterriexingen, die Band „Knutschfleck“, die Stadtkapelle Neuffen und der Musikverein Tamm zu Gast. Das Programm beginnt am Freitag, 18. August um 19.30 Uhr mit einem Markgröninger Abend, am Samstag, 19. August ist um 18 Uhr das Konzert mit Banda Monte Grappe und abends eine Party im Festzelt. Am Sonntag, 20. August gibt es einen Frühshoppen, Musik mit den Gastvereinen und am Montag NDW-Party.