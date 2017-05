Alkohol-Test Geht’s mir schon wie Brad Pitt?

Von wa 04. Mai 2017 - 10:33 Uhr

„Ganz ehrlich, ich konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken, ich war ein Profi“, gibt Brad Pitt im Interview der „GQ Style“ zu. Doch so wolle er jetzt nicht mehr leben, trinke jetzt nur noch Cranberrysaft und SprudelwasserFoto: Invision/AP

Brad Pitt hat nach der Trennung von Angelina Jolie eine Lebensbeichte abgelegt – und gestanden, dass er sich an keinen Tag ohne zu viel Alkohol oder Marihuana erinnern könne. Hand auf’s Herz: Wie steht es um unsere eigene Lust auf Bier, Wein und Co.? Dieser Test zeigt’s.

Stuttgart - Brad Pitt hat sich in der Zeitschrift „GQ Style“ als Alkoholiker geoutet: „Ich habe zuviel gesoffen, es wurde zu einem echten Problem.“ Seit seiner College-Zeit könne er sich an keinen Tag erinnern, an dem er nicht getrunken oder zumindest geraucht habe. Inzwischen habe er aber eine Therapie begonnen. Die Lebensbeichte von Brad Pitt wird in den sozialen Netzwerken tausendfach kommentiert. Die Anerkennung und der Respekt vor dem Schritt in die Öffentlichkeit überwiegen. So schreibt eine Leserin: „Chapeau, die Abhängigkeit zuzugeben schafft nicht jeder.“

Doch taugt Brad Pitt auch anderen zum Vorbild? Denn dass Alkohol nicht nur bei geschiedenen Hollywood-Stars ein treuer Begleiter ist, zeigt der erst vor kurzem veröffentlichte Jahersbericht der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Demnach wurden allein in Deutschland pro Kopf 135,5 Liter Alkohol getrunken. Das ist zu viel, warnen Experten. Denn Alkohol hat nicht nur ein hohes Suchtpotenzial, sein Genuss ist auch für allerlei Krankheiten verantwortlich: Leberschäden, Krebserkrankungen, Bluthochdruck und Herzschäden sowie Schlaganfälle. Wie die krankheitsbedingten Folgen zustande kommen, ist wissenschaftlich noch nicht erwiesen. Aber es wird vermutet, dass Alkohol die Ausschüttung blutdrucksteigender Hormone fördert.

Doch wann ist zu viel wirklich zu viel? Dieser Test der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt’s: