Aggressiver Täter in Ludwigsburg Ladendieb verletzt Polizisten

Von red/bin 26. Juli 2017 - 12:15 Uhr

Selbst in Handschellen ist der Ladendieb noch renitent geworden. Foto: dpa

Ein renitenter 34-Jähriger wird beim Ladendiebstahl erwischt. Als die Polizei ihn verhaftet, wird er aggressiv und versetzt einem Polizisten einen Kopfstoß.

Ludwigsburg - Eigentlich war es nur ein gewöhnlicher Ladendiebstahl, zu dem die Polizei gerufen wurde. Doch bei dem Einsatz wurde ein Polizist verletzt. Was ist pasiert: Ein 34-jähriger Mann wurde am späten Dienstagabend kurz vor Geschäftsschluss um Mitternacht von Mitarbeitern eines Einkaufszentrums in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsbgurg beim Ladendiebstahl beobachtet. Sie informierten eine Polizeistreife, die sich aufgrund eines anderen Diebstahls zufällig bereits im Einkaufszentrum befand.

Gegenüber den Beamten wurde der 34-Jährige sofort aggressiv, nachdem sie in seinen Hosentaschen gestohlene Ware gefunden hatten. Nach Beleidigungen und Drohungen wurde er mit Handschellen gefesselt. Dennoch versuchte der Verdächtige, an Ausrüstungsgegenstände der Beamten zu gelangen und versetzte einem 23-jährigen Ordnungshüter einen Kopfstoß. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Der Mann ist bei der Polizei kein Unbekannter, er ist bereits wegen Eigentums- und Drogendelikten in Erscheinung getreten. Er wurde in Haft genommen und wird sich nun wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte zu verantworten haben.