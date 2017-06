Änderung in Stuttgart Car2go nur noch über Smartphone nutzbar

Von ase 28. Juni 2017 - 12:57 Uhr

Die Nutzung des Carsharing-Angebotes Car2go ist ab sofort nur noch über das Smartphone möglich. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Car2go Stuttgart schafft die Membercard ab. Die Nutzung des Fahrzeug-Dienstes ist fortan nur noch über die Car2go-App möglich. Wir haben die wichtigsten Änderungen für Sie im Überlick.

Stuttgart - Stuttgart folgt den anderen Car2go Städten und nimmt innerhalb der nächsten Wochen technische Änderungen an den Smart-Fahrzeugen vor. Eine grundlegende Änderung dabei ist die Abschaffung der Membercard. Diese konnte bislang zur An- und Abmietung der Elektroautos verwendet werden, was zukünftig nicht mehr möglich sein wird.

Für Nutzer relevante Neuerungen

Ab sofort können die Fahrzeuge nur noch über die Car2go-App angemietet werden. Zu Beginn der Miete gibt man den vierstelligen PIN in der App ein – nicht wie bisher am Touchscreen im Auto. Das Display auf der Windschutzscheibe zeigt einen dreistelligen Fahrzeug-Code an, welcher dann ebenfalls in der App eingegeben werden muss.

Wo liegt bloß der Schlüssel?

Auch die Position des Schlüssels verändert sich: Diesen findet man ab jetzt links vom Lenkrad. Um schließlich die Miete zu beenden, muss von nun an der „Miete beenden“-Button in der App gedrückt werden.