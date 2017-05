Neue Fahrrad-Studie So fahrradfreundlich ist Stuttgart

Von naf/dpa 19. Mai 2017 - 11:18 Uhr

Der ADFC hat die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands gekürt.Foto: dpa

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat auch in diesem Jahr die fahrradfreundlichste Stadt gekürt. Im Ranking der Großstädte haben es zwei Städte aus Baden-Württemberg unter die ersten drei Plätze geschafft.

Berlin - Münster in Westfalen bleibt nach einer Umfrage unangefochten die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland. Bei dem regelmäßigen Test des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) in 539 Städten ist das Münsterland auch sonst eine Radlänge voraus: Den zweiten und dritten Platz belegen erneut Bocholt und Reken. Neu unter den Spitzenreitern ist Göttingen, teilte das Bundesverkehrsministerium am Freitag in Berlin zur Präsentation des Fahrradklima-Tests mit. Dafür wurden im Herbst 2016 bundesweit rund 120 000 Radfahrer befragt, unter anderem zu den Themen Sicherheit und Rad-Infrastruktur in ihrer Stadt.

Neben den Spitzenreitern haben die Tester „Aufholer“ gekürt. Das sind Städte, die im Vergleich zum Test 2014 aus der Sicht der Radler die größten Verbesserungen erreichten. Dazu zählen aktuell Bochum, Marburg, Pforzheim und Baunatal (Hessen).

Zwei Städte aus Baden-Württemberg unter den ersten drei Platzierungen

Bei dem Ranking wird zwischen vier Kategorien entschieden, die sich nach der jeweiligen Einwohnerzahl richten. Stuttgart fällt in diesem Ranking ebenso wie Spitzenreiter Münster unter die Kategorie „mehr als 200.000 Einwohner“. Die Baden-Württembergische Landeshauptstadt schafft es dabei – wenig überraschend – auf Platz 33 von 39, der von Wiesbaden belegt wird. Immerhin: Freiburg und Karlsruhe belegen Platz zwei und drei dieser Kategorie.

In Stuttgart werden die gesetzlich vorgegeben Höchstwerte von Feinstaub und Stickoxiden regelmäßig überschritten. Gerade vor diesem Hintergrund ist Fahrradfahren in der Stadt ein wichtiges Thema. 10 Fakten zu Feinstaub sehen Sie im Video:

Der ADFC ermittelte die Fahrradfreundlichkeit deutscher Städte zum siebten Mal. Das Bundesverkehrsministerium förderte die Umfrage mit 150 000 Euro. Der Fahrradklima-Test soll Städten dabei helfen, den Radverkehr voranzubringen.