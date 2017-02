Ohne Ausfallerscheinungen auf der A7 Lkw-Fahrer mit 4,6 Promille unterwegs

Von red/dpa 24. Februar 2017 - 16:55 Uhr

Videoaufnahmen beweisen: Der Lkw-Fahrer saß tatsächlich mit 4,6 Promille noch hinter dem Steuer. (Symbolbild)Foto: dpa

Die Polizei stoppt einen Lastwagenfahrer an einer Raststätte. Der 53-jährige Fahrer hatte sage und schreibe 4,6 Promille, trotzdem hatte er kaum „Ausfallerscheinungen“.

Buchholz - Mit 4,6 Promille im Blut ist ein Lastwagenfahrer auf einem Rasthof an der A7 in der Lüneburger Heide aus dem Verkehr gezogen worden. Die Polizei in Buchholz/Aller kassierte Führerschein und Fahrzeugschlüssel des 53-Jährigen an Ort und Stelle ein.

Mehr zum Thema

„Ausfallerscheinungen“ habe der Mann trotz des Alkoholwerts aber kaum gezeigt, hielt die Polizei in Soltau am Freitag fest. Auf Videoaufzeichnungen einer Tankstelle war zu sehen, dass der Mann tatsächlich kurz vorher noch seinen Lastwagen gesteuert hatte.