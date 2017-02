89. Academy Awards Liveticker: Wir begleiten die Oscarverleihung 2017

Von Dominika Jaschek und Katharina Freundorfer 26. Februar 2017 - 20:00 Uhr

Auf ihn sind alle scharf: Den Oscar.Foto: Invision/AP

Es ist die Nacht der Nächte in Hollywood und das Highlight für Filmfans auf der ganzen Welt: Die 89. Oscarverleihung findet Sonntagnacht im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Wir tickern live.

Los Angeles - Zum 89. Mal werden heute Abend in Los Angeles die Oscars verliehen. Als Favorit geht „La-La-Land“ mit 14 Nominierungen ins Rennen. An dem Abend geht es natürlich nicht nur um die Trophäe oder die Roben der Stars, sondern vor allen Dingen auch um die Show. Der amerikanische Talkshow-Gastgeber Jimmy Kimmel führt zum ersten Mal durch den Abend.

Besonders spannend dürfte der Abend unter politischen Gesichtspunkten werden: Es ist die erste Oscar-Verleihung unter dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Für viele Künstler in Hollywood dürfte seine Politik Anlass sein, in ihren Dankesreden Kritik an ihm zu äußern.

Wir begleiten die Nacht der Oscar-Verleihung hier bei uns im Liveticker: