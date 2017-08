758,7 Millionen Dollar Jackpot geht an einen einzigen Gewinner

Von red/AP 24. August 2017 - 10:43 Uhr

In den USA hat ein einziger Spieler 758,7 Millionen Dollar im Lotto gewonnen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Kann man unwahrscheinliches Lottoglück noch steigern? Ein Spieler bei der US-Lotterie Powerball ist der einzige Gewinner des 758,7-Millionen-Dollar-Jackpots.

Des Moines - Ein Spieler bei der US-Lotterie Powerball hat ein unwahrscheinliches Kunststück fertig gebracht: Er ist der einzige Gewinner des 758,7-Millionen-Dollar-Jackpots (644 Millionen Euro), der am Mittwoch gezogen wurde.

Der Lottoschein mit den Gewinnzahlen 6, 7, 16, 23, 26 und der Powerball-Zahl 4 wurde in einem Geschäft in Watertown gekauft, wie die Massachusetts State Lottery per Twitter mitteilte. Der Gewinner habe nur einen einzigen Schein zum Preis von zwei Dollar abgegeben. Der Riesen-Jackpot hatte die USA in ein Lottofieber versetzt.

Im Januar teilten sich drei Spieler 1,6 Milliarden Dollar

Die Lotterie wird in 44 US-Staaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington D.C., Puerto Rico und den Virgin Islands veranstaltet. Zweimal die Woche finden Ziehungen statt, und zwar von Kugeln aus zwei Trommeln: In der einen sind 69 weiße Kugeln, aus ihr werden fünf gezogen. In der zweiten sind fünf rote Kugeln - aus ihr wird der „Powerball“ gezogen.

Die Gewinnaussichten sind sehr gering: Die Chance, die richtigen sechs Kugeln zu tippen, liegt bei 1 zu 292,2 Millionen.

Der Powerball-Vorsitzende Charlie McIntyre teilte am Donnerstag mit, der Gewinn vom Mittwoch sei der größte in der US-Geschichte, der mit einem einzigen Tippschein gewonnen wurde. Der größte Jackpot war es nicht: Im Januar teilten sich drei Spieler 1,6 Milliarden Dollar.