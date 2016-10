2:4 beim SSV Ulm Bittere Niederlage für den VfB II

Von Otto Heinisch 29. Oktober 2016 - 17:08 Uhr

In der zweiten Halbzeit brachen alle Dämme beim VfB Stuttgart II in Ulm.Foto: Pressefoto Baumann

Trotz Führung ohne Chance: Der VfB Stuttgart II hat am Samstag mit 2:4 gegen den SSV Ulm verloren. Vor Vor allem der dreifache Torschütze Thomas Rathgeber war kaum zu halten.

Ulm - Der VfB Stuttgart geht in der Fußball-Regionalliga schweren Zeiten entgegen: Das 2:4 beim SSV Ulm war bereits die dritte Pleite in Serie. „Das war eine ganz bittere Niederlage“, meinte der enttäuschte Trainer Sebastian Gunkel, „wir sind in den Zweikämpfen nicht aggressiv genug gewesen.“ Zwar gingen die Gäste durch Tobias Feisthammel (23.) zunächst in Führung, doch nach dem Wechsel war der VfB II chancenlos.

Vor allem der dreifache Torschütze Thomas Rathgeber (55./71./84) und der offensive Mittelfeldspieler Luca Gruciotti waren nicht zu halten. Für die Ulmer hatte Christian Sauter (51.) das 1:1 erzielt, den zwischenzeitlichen 2:2-Augleich für den VfB machte Max Besuschkow (68.).

Danach aber brachen alle Dämme. „Wir haben zuletzt in Offenbach ganz unglücklich verloren, doch heute sind wir wieder aufgestanden“, jubelte Ulms Trainer Stephan Baierl, „Kompliment an meine Mannschaft für eine überragende zweite Halbzeit.“ Die eines deutlich zeigte: In dieser Form muss sich der SSV keine Sorgen um den Klassenverbleib machen. Der VfB Stuttgart II dagegen schon.