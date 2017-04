1:1 bei 1860 München VfB sichert sich Punkt in letzter Minute

Von red/sid 05. April 2017 - 19:32 Uhr

Mit einem Last-Minute-Treffer von Marcin Kaminski hat der VfB Stuttgart eine Niederlage beim TSV 1860 München abgewendet, die Tabellenführung sind die Schwaben trotzdem erstmal los.





22 Bilder ansehen

München - Dem VfB Stuttgart geht im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga offenbar die Luft aus. Der Erstliga-Absteiger kam bei 1860 München durch den späten Treffer von Marcin Kaminski (90.+2) immerhin zu einem 1:1 (0:1), wartet aber seit fünf Spielen auf einen Sieg. Damit fielen die Schwaben am 27. Spieltag vom ersten auf den zweiten Platz zurück. Die Löwen können den Abstiegskampf mit 32 Punkten noch nicht gänzlich abhaken.

Mehr zum Thema

Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen

Romuald Lacazette hatte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung gebracht. Vor 47.100 Zuschauern zeigten die Gäste über weite Strecken die bessere Spielanlage, lange Zeit konnte der VfB seine Überlegenheit aber nicht in Treffer ummünzen. München agierte geschickt aus der Defensive heraus und setzte bei Kontern immer wieder Nadelstiche. Allein der ehemalige Kapitän Stefan Aigner vergab noch zwei gute Gelegenheiten für die Sechziger.

Für Stuttgart hätten schon Kapitän Christian Gentner, Emiliano Insúa und Julian Green einen Treffer erzielen können. Beste Münchner waren Abdoulaye Ba und Amilton. Beim VfB, der auf seinen verletzten Offensivspieler Carlos Mané verzichten musste, wussten Anto Grgic und Ebenezer Ofori besonders zu gefallen.

VfB Stuttgart - 2. Bundesliga lade Widget... Tabelle lade Widget... Komplette Tabelle